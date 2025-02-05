НБКИ: средний размер лимитов по кредиткам в России упал на 2,1% в декабре

Средний размер лимитов по кредитным картам в России снизился в декабре до отметки 98,8 тысячи рублей, что на 2,1% ниже относительно ноября, когда показатель был равен 100,9 тысячи рублей, пишет агентство ТАСС со ссылкой на данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ).
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