НБКИ: средний размер лимитов по кредиткам в России упал на 2,1% в декабре

Средний размер лимитов по кредитным картам в России снизился в декабре до отметки 98,8 тысячи рублей, что на 2,1% ниже относительно ноября, когда показатель был равен 100,9 тысячи рублей, пишет агентство ТАСС со ссылкой на данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ).