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Царьград

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Русский препарат от рака прошел первую фазу испытаний

Русский препарат от рака прошел первую фазу испытаний

Исследователи работали на препаратом порядка двух лет.Руссский препарат «АнтионкоРАН-М», разработанный компанией «Генная хирургия», успешно завершил первую фазу клинических испытаний.

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