Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Финский газопровод повредило якорем судно. Расходимся

Финский газопровод повредило якорем судно. Расходимся

Если честно, как житель Санкт-Петербурга, города, находящегося в непосредственной близости от финской границы, в последние дни плохо спал.

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Комментарии
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Модест
Созвездие знаю, яхту не знаю. Наверное Писькова?
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5 час.
Александр Салтановский
&quot;Ведь давно всем и вся известно - что бы где плохое в мире не происходило, везде виновата Россия.&quot; И лично В.В.П.!
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2 час.
Модест
Ну так есть же правило: Не можешь подавить - возглавь!😀
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1 час.

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