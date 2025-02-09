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Daily Storm

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Сильный шторм мешает спасателям добраться до китайского судна, севшего на мель у берегов Сахалина

Сильный шторм мешает спасателям добраться до китайского судна, севшего на мель у берегов Сахалина

Предварительно, утечки топлива нетНа Сахалине ввели режим повышенной готовности из-за севшего на мель судна.

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