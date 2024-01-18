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Китай

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Специальный посланник председателя КНР примет участие в церемонии инаугурации президента ДРК

Пекин, 17 января /Синьхуа/ -- По приглашению президента Демократической Республики Конго /ДРК/ Феликса Чисекеди специальный посланник председателя КНР Си Цзиньпина, заместитель председателя Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая /ВК НПКСК/ Шэнь Юэюэ примет участие в инаугурации президента Ф.

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