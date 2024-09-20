Захарова назвала взрывы пейджеров в Ливане новым совершенно новым видом терактов 

Дипломат подчеркнула, что в ходе двух дней беспрецедентных террористических атак, которые имели кибернетический характер, в Ливане погибли десятки людей, а тысячи получили ранения, сообщает корреспондент УтроNews.
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