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Захарова назвала взрывы пейджеров в Ливане новым совершенно новым видом терактов 

Захарова назвала взрывы пейджеров в Ливане новым совершенно новым видом терактов 

Дипломат подчеркнула, что в ходе двух дней беспрецедентных террористических атак, которые имели кибернетический характер, в Ливане погибли десятки людей, а тысячи получили ранения, сообщает корреспондент УтроNews.

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