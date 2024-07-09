Адвокат Лунев объяснил, что делать после укуса бездомной собаки

В борьбе с агрессивными бездомными животными на улицах можно пойти несколькими путями. Во-первых, можно мирно побеседовать с соседями, которые подкармливают уличных собак, и попросить перестать это делать, а потом уже обратиться в соответствующие инстанции, рассказал «Вечерней Москве» адвокат Даниил Лунев.