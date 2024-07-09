Аргументы и Факты
ЛентаПолитикаОбществоДеньгиКультураСпортВопрос-ответЗдоровье
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Аргументы и Факты

49 095 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Васильчиков
    Сидят целый день в конуре в подвале по 10-15 человек и курят. Единственная винтеляция это окошко в двери. Все в дыму.КС поручил разраб...
  • Валентин Щербаков
    Еще один лживый чешский долбодятел......Глава МИД Чехии в...
  • Eduard
    Нк удивительно,вмем на население украинв,ы наплевать.Взррслых на фронт,детей потзападные ракеты прдставляют,а жить со...Небензя: попавшая...

Адвокат Лунев объяснил, что делать после укуса бездомной собаки

Адвокат Лунев объяснил, что делать после укуса бездомной собаки

В борьбе с агрессивными бездомными животными на улицах можно пойти несколькими путями. Во-первых, можно мирно побеседовать с соседями, которые подкармливают уличных собак, и попросить перестать это делать, а потом уже обратиться в соответствующие инстанции, рассказал «Вечерней Москве» адвокат Даниил Лунев.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх