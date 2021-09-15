15 сентября в Архангельске пройдут масштабные коммунальные ремонты

Об этом сообщает пресс-служба администрации Архангельска.15 сентября с 6:00 до 22:00 будет отсутствовать теплоснабжение по адресам: улица Адмирала Кузнецова, 2-27; улица Адмиралтейская, 2, 3, 7, 7/1, 9; переулок Банный 1-й, 2; улица Беломорская, 37; улица Беломорской флотилии, 2-8; улица Валявкина, 13, 15; улица Гуляева, 102-107, 118-121; улица Кедрова, 15, 20, 20/1, 22, 22/1,24, 35-39, 41/3, 34 (школа); улица Кемская, 4-14; улица Корпусная, 3-11; улица Краснофлотская, 3, 5, 37, 37/1; улица Красных партизан, 4, 12-39; улица Литейная, 3-17, 19; улица Маяковского, 1, 4, 7, 8, 13, 15/1, 17, 21, 21/1, 25, 27, 29, 41, 46; улица Мещерского, 4-19, 38; улица Михайловой, 4, 6, 19; проспект Никольский, 18, 18/1, 26, 31/1, 32/1, 37/1, 37, 39, 44/1, 45, 74, 80, 86, 88,88/1, 90, 92, 94, 124, 126, 148, 150, 152; улица Пахтусова, 2; улица Полярная, 3-27, 40; улица Советская, 5, 7- 71, 17/1; улица Терехина, 3, 6, 6/½/3; улица Фрезерная, 5, 7, 9, 11; улица Челюскинцев, 1-3, 52-55, 28 кор.