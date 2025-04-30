Пилот украинского F-16 по ошибке сбил свой Су-27, приняв за «Герань»

ВВС Украины продолжают нести потери от огня своих же «побратимов». То украинская ПВО «приголубиа» истребитель F-16, а теперь вот при отражении массированной российской беспилотной атаки 28 апреля поднятый в воздух для перехвата дронов F-16 сбил по ошибке свой же Су-27.