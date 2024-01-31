Мать Бузовой раскрыла привычку Оли, которая портит ей жизнь: «Быстро забывает и прощает»

Недавно мать Ольги Бузовой Ирина в рамках интервью рассказала о том, как у нее складываются отношения с дочерью, что происходит в жизни Оли и прокомментировала слухи о восстановлении любовной связи с Давидом Манукяном.
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