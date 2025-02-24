Многообещающее начало и закономерный конец BAC TSR.2

Британский истребитель-бомбардировщик TSR.2, впервые поднявшийся в воздух в сентябре 1964 года, был разработан как тактический ударный и разведывательный самолет, способный развивать скорость до 2 Махов, и должен был стать одним из самых технологически продвинутых самолетов того времени.