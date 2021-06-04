Как подруга тренинг мудроженственности посетила и что из этого вышло

Элина МорозоваПолитикаКак подруга тренинг мудроженственности посетила и что из этого вышло Намедни подруга поделилась опытом участия в тренинге для особых мудроженщин под названием "Как увлечь любого мужчину".Вернуться к статье11НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьирина Северова северова (гуляева)Охренеть . Так мужика и до инфаркта можно довести.NatalyИногда мне кажется, что миллионы российских женщин жестоко обманули, внушив им мысль, что семья должна держаться на их смирении и терпении, на «женской мудрости». Мамы и бабушки, выращенные в культе всеобщего терпения, передавали дочерям мысль: «Я терпела, и ты терпи». И эту мысль никто не подвергал критике. Терпеть предлагается в семье и на работе, дома и в гостях, даже наедине с самим собой человек пусть не бездельничает, а поупражняется в терпении. «Бог терпел, и нам велел». Некоторые женщины, которые всю жизнь прожили не так, как хотели, и никогда не были счастливы, даже хвастаются своим глупым терпением, как будто показывают боевые награды. - Я терплю мужа-алкоголика уже 20 лет! Все они одинаковые! - Это еще что! А я терплю побои и вынос вещей из дома уже 37 лет! Недавно вот отмечали! - Эх, вы, салаги! А я так вообще всю жизнь только и делаю, что терплю всякое... Может показаться даже, что терпеть – это особое самообладание, особый героизм и стойкость, умение жертвовать собой ради других. Но я уверена, что дискомфорт никогда не возникает в нашей жизни просто так. Природа не стала бы развивать сложную систему сигналов и оповещений, которые не дают никакой информации. Вид испорченной пищи, к примеру, нам отвратителен потому, что такая пища несет в себе опасность. Если ее съесть, можно сильно отравиться и долго болеть. Поэтому она для нас неприятно пахнет, неаппетитно выглядит, и если бы вы решили ее есть, то вам пришлось бы приложить немало усилий, чтобы перешагнуть природный барьер. Если погрузить руку в горячую ванну, то держать ее там будет невыносимо. Рецепторы будут кричать о том, что там – опасность, можно свариться. И да, это сопротивление можно преодолеть волевым усилием. Но чем это кончится? Ожогом? Также и моральная боль, и унижение, и обида, и нарушение границ заставляют нас чувствовать себя плохо. Если в семейной жизни (или на работе, или в «дружеской» компании, не важно) постоянно приходится терпеть, то это не просто так. Это значит, что нас там постоянно оскорбляют, унижают, морально варят в кипятке, или предлагают отведать протухших блюд, от которых нам станет плохо. Более того, даже если мы зажмем нос, закроем глаза, и быстро-быстро проглотим испорченное мясо, то на этом дело не закончится. Оно еще долго будет отравлять организм токсинами, лишать сил, вызывать тошноту и слабость, а если проделывать такой фокус регулярно, то можно сильно подорвать здоровье. Впрочем, так оно в жизни часто и бывает. Те чувства, которые подавили, не прожили, перетерпели, вылезают в виде хронических болезней, ранних инфарктов, подозрительных опухолей… Если человеку кажется, что ему плохо, невыносимо, его не уважают и с ним не считаются, на нем экономят и его обманывают – скорее всего, ему не кажется. И этот дискомфорт – знак, что пришло время что-то менять, исправлять, решать. А если исправить нельзя, договаривать не с кем, и ремонтировать поздно – то надо срочно убегать, уходить, не разрешая кормить себя испорченным. Все-таки, полезное терпение – это про стойкость в преодолении препятствий и готовность к трудностям. Про возможность отказать себе в малом ради большего. Пожертвовать минутным удовольствием ради здоровья. А вредное терпение – про привычку оставаться на месте, даже если понимаешь, что тебе там отчаянно плохо. Про подавление самых естественных инстинктов, вроде инстинкта самосохранения. Про убежденность, что так и нужно, так делают все. Я уверена, что вселенная мудра, и если бы ей было нужно, чтобы мы терпели, страдали и никуда не могли уйти, то мы родились бы грибами, а не женщинами! Семья не может держаться на постоянном терпении и «женской мудрости», как называют выученную беспомощность. А вот хронические заболевания, ощущение себя несчастной и слитая в унитаз жизнь – вполне могут.NatalyСпасибо за пост. хохотала до слёз)))))) жаль что раньше не знала, что стырив столовые приборы и сбежав не заплативэто 100% гарантия похода в ЗАГС, то бы у меня было не четыре мужа по жизни, а все девять штук, как у моей бабушки)))))СергейПорядочные женщины не хвастаются количеством мужей.Денис ЛБабушка, а почему у тебя такой большой рот? - Почему, почему, а ты в трусы своему дедушке заглядывала?СергейХорошо, когда девушка сама, своими руками, может сделать тебе подарок! Лучше — ртом.ирина Северова северова (гуляева)Хвастаются успешные и востребованные.ирина Северова северова (гуляева)фуирина Северова северова (гуляева)фуДенис ЛТочно, сама всего добьётся.Денис ЛУф.)))Комментировать
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