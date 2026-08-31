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Регионы России

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ФСБ пресекла шпионскую деятельность двух жителей Крыма

ФСБ пресекла шпионскую деятельность двух жителей Крыма

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России задержали на территории Республики Крым двух граждан Российской Федерации, подозреваемых в шпионаже в пользу Украины.

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