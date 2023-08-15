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Россияне стали менее уязвимы к атакам мошенников

Россияне стали менее уязвимы к атакам мошенников

Всего за год россияне стали менее уязвимы к действиям мошенников, похищающих средства с их счетов. Об этом свидетельствует заметный рост количества обращений от граждан, которые столкнулись с попыткой аферистов, но не попались на их «развод».

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