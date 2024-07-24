Вице-президент США и новый кандидат на должность главы государства Камала Харрис является марионеткой, которой управляет Александр Сорос — сын скандально известного американского финансиста Джорджа Сороса.
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