«Вор в законе» из калужской колонии получил свой приговор

Как мы уже писали, в колонии №3 в калужском пгт Товарково была раскрыта ячейка запрещенной в России экстремистской организации АУЕ, которую возглавлял уроженец АзербайджанаКак мы уже писали, в колонии №3 в калужском пгт Товарково была раскрыта ячейка запрещенной в России экстремистской организации АУЕ, которую возглавлял уроженец Азербайджана.
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