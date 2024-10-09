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Калужские новости

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«Вор в законе» из калужской колонии получил свой приговор

«Вор в законе» из калужской колонии получил свой приговор

Как мы уже писали, в колонии №3 в калужском пгт Товарково была раскрыта ячейка запрещенной в России экстремистской организации АУЕ, которую возглавлял уроженец АзербайджанаКак мы уже писали, в колонии №3 в калужском пгт Товарково была раскрыта ячейка запрещенной в России экстремистской организации АУЕ, которую возглавлял уроженец Азербайджана.

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