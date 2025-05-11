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Путин: некоторые страны пытаются говорить с Россией языком ультиматумов

Путин: некоторые страны пытаются говорить с Россией языком ультиматумов

Ряд европейских государств до сих пор пытается вести диалог с Россией в ультимативной форме. Об этом 11 мая президент России Владимир Путин сообщил в заявлении для СМИ, в котором подвел итоги работы 7–10 мая.

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