Нашли свыше 200 выбросившихся живых дельфинов: в Крыму экологи подвели итоги работы с 2017 года

Крымские зоозащитники подвели итоги за несколько лет своей деятельности на полуострове.«За годы нашей работы было отмечено уже более 200 случаев обнаружения живых дельфинов на берегу, включая больных, травмированных, и осиротевших детенышей.
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