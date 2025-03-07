Ефимов: в Москве реорганизуют более 140 га в рамках принятых в феврале решений о КРТ

В феврале 2025 года на сайте правительства Москвы опубликовали 13 проектов решений о комплексном развитии участков, общая площадь которых составляет 143,5 га, заявил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.