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Ефимов: в Москве реорганизуют более 140 га в рамках принятых в феврале решений о КРТ

Ефимов: в Москве реорганизуют более 140 га в рамках принятых в феврале решений о КРТ

В феврале 2025 года на сайте правительства Москвы опубликовали 13 проектов решений о комплексном развитии участков, общая площадь которых составляет 143,5 га, заявил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

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