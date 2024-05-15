Чего ждать от Юпитера в Близнецах с 27 мая 2024 по 10 июня 2025 Алёна Юрьева 27 мая 2024 года станет знаковой датой для астрологов и тарологов, поскольку именно в этот день Юпитер, планета удачи и счастья, вступает в созвездие Близнецов.
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