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Военные США и Южной Кореи отработали захват аэродрома

Военные США и Южной Кореи отработали захват аэродрома

Командование специальных операций контингента американских вооруженных сил в Южной Корее совместно с южнокорейскими военными отработали захват аэродрома и операцию по освобождению заложников, сообщает ТАСС со ссылкой на соцсети командования.

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