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Исход матча «Филадельфия» – «Мемфис» решился на последних секундах. Уильямс промахнулся, Макси установил окончательный счет

Исход матча «Филадельфия» – «Мемфис» решился на последних секундах овертайма. За 8 секунд до сирены при счете 120:119 в пользу хозяев Заир Уильямс промахнулся из-за дуги.

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