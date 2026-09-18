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Организаторы концертов Уэста в Петербурге посоветовали набраться терпения

Организаторы концертов Уэста в Петербурге посоветовали набраться терпения

Michael R. Sisak/AP/TASS Организаторы концертов рэпера Канье Уэста в Санкт-Петербурге рассказали РЕН ТВ о том, какая волна хейта обрушилась после пропажи анонсов на официальном сайте тура музыканта.

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