Участник госпрограммы поделился опытом переселения в Чувашию из Казахстана

В декабре 2020 года уроженец Чувашии Александр Федотов обратился в Генконсульство России в городе Усть-Каменогорске Казахстана с заявлением об участии в Государственной программе по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников, проживающих за рубежом.
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