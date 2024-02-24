Участник госпрограммы поделился опытом переселения в Чувашию из Казахстана

В декабре 2020 года уроженец Чувашии Александр Федотов обратился в Генконсульство России в городе Усть-Каменогорске Казахстана с заявлением об участии в Государственной программе по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников, проживающих за рубежом.