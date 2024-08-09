Развод Бена Аффлека и Дженнифер Лопес назвали самым дорогим в истории

По информации инсайдеров, их расставание может стать "самым дорогим разводом в истории". Причины такого поворота событий кроются в их прошлом, которое, похоже, продолжает преследовать их даже после воссоединения.
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