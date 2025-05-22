Врач Дмитрий Карпенко рассказал о причинах аллергии на кошек

А также об облегчении симптомов Аллергия на домашних животных может проявиться у любого, независимо от возраста, рассказал кандидат медицинских наук и доцент кафедры поликлинической терапии Института клинической медицины Пироговского Университета Минздрава России Дмитрий Карпенко.
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