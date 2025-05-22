Врач Дмитрий Карпенко рассказал о причинах аллергии на кошек

А также об облегчении симптомов Аллергия на домашних животных может проявиться у любого, независимо от возраста, рассказал кандидат медицинских наук и доцент кафедры поликлинической терапии Института клинической медицины Пироговского Университета Минздрава России Дмитрий Карпенко.