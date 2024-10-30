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Мировое обозрение

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Трамп или Харрис? Непредсказуемый или Невнятная?

Трамп или Харрис? Непредсказуемый или Невнятная?

Накануне судьбоносных выборов президента США 5 ноября оба вашингтонских клана, республиканцев и как бы демократов, пытаются чрезвычайными приемами – дополнительными ушатами грязи, вылитыми на оппонентов, манипуляциями с опросами мнений, апеллированием к неопределившимся категориям избирателей – склонить чашу весов в свою пользу.

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