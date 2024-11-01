Главный талисман Пушкина: что было мистического в караимском перстне

Почти все, наверное, еще со школьной скамьи помнят знаменитый стих классика о талисмане. Произведение заканчивается строками: Священный сладостный обман, Души волшебное светило… Оно сокрылось, изменило… Храни меня, мой талисман.
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