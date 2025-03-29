OUTRIGGER Fiji Beach Resort представляет новые бунгало с приватными бассейнами и номера с частными цветущими палисадниками, которые призваны сделать пребывание гостей еще более уединенным, роскошным и комфортным.
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