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Voting rights, First Amendment cases ahead for Supreme Court new term

The U.S. Supreme Court begins its new term on Monday, with incoming cases on questions of free speech, voting rights and climate change.

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