В ЦБ предупредили о «соцработниках», которые охотятся за средствами россиян

Россиянам могут позвонить мошенники, представляясь сотрудниками Социального фонда, и попросить подтвердить изменение реквизитов для доставки выплат, предупредила эксперт по кибербезопасности ГУ Банка России по ЦФО Татьяна Постникова в беседе с «Газетой.