В ЦБ предупредили о «соцработниках», которые охотятся за средствами россиян

Россиянам могут позвонить мошенники, представляясь сотрудниками Социального фонда, и попросить подтвердить изменение реквизитов для доставки выплат, предупредила эксперт по кибербезопасности ГУ Банка России по ЦФО Татьяна Постникова в беседе с «Газетой.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии