ЗСК: расширен перечень получателей бесплатной юридической помощи

Председатель Законодательного собрания края Юрий Бурлачко на прошедшей 29-й сессии ЗСК отмечал высокую востребованность у граждан такой поддержки, сказал, что она позволяет им решать семейные, имущественные и широкий круг иных вопросов, получать необходимые консультации у юристов.