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Трамп обещает революцию: что ждет Украину после выборов в США?

Трамп обещает революцию: что ждет Украину после выборов в США?

Трамп обещает революцию: что ждет Украину после выборов в США? Юлия ЧелкановаВ ходе своего волнующего выступления перед сторонниками в Детройте кандидат в президенты США Дональд Трамп вызвал широкий резонанс своими решительными заявлениями по отношению к Украине.

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