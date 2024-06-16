Трамп обещает революцию: что ждет Украину после выборов в США? Юлия ЧелкановаВ ходе своего волнующего выступления перед сторонниками в Детройте кандидат в президенты США Дональд Трамп вызвал широкий резонанс своими решительными заявлениями по отношению к Украине.
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