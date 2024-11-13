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Politico: Трамп не бросит Украину на произвол судьбы, но есть одно "но"

Politico: Трамп не бросит Украину на произвол судьбы, но есть одно "но"

Трамп не оставит Украину без поддержкиВ Politico, пообщавшись с бывшими чиновниками администрации Трампа, сочли, что 47-й президент США не бросит Украину на произвол судьбы.

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