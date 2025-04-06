Всё хоккей! Как молодая девушка добилась успеха в неженском виде спорта

Существует ли талант на самом деле? Есть ли у человека набор врожденных качеств, определяющих всю его жизнь? Достигается ли успех трудом, путём «ломки» самого себя или достаточно иметь природный дар? На все эти вопросы поможет ответить история спортсменки, которая достигла успеха в таком «неженском» спорте, как хоккей.