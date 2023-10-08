Обострение палестино-израильского конфликта стало серией мощных пощёчин для Тель-Авива. Начиная с того, что спецслужбы Израиля, по мнению экспертов, просто проспали удар со стороны ХАМАС, и заканчивая позором распиаренной системы "Железный купол", который палестинцы превратили в "дырявый зонтик".
ИЗРАИЛЬ ПОЛУЧИЛ ОТРЕЗВЛЯЮЩУЮ ПОЩЁЧИНУ. ЗВОН СТОИТ НА ВЕСЬ МИР
Комментарии
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Лев Добрый
Израиль получил то, что должен был получить давным давно. Наглость, как второе счастье, не прошло!👀😱👈😜
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4 час.
петр кузнецов
факты появления оружия у ХАМАС я думаю выведет на Украину , уж больно щедро её снабжали американцы ,а хохлам чё не продать и не важно кому ,главное за сколько....
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2 час.
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