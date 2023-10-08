ИЗРАИЛЬ ПОЛУЧИЛ ОТРЕЗВЛЯЮЩУЮ ПОЩЁЧИНУ. ЗВОН СТОИТ НА ВЕСЬ МИР

Израиль получил то, что должен был получить давным давно. Наглость, как второе счастье, не прошло!👀😱👈😜

петр кузнецов

факты появления оружия у ХАМАС я думаю выведет на Украину , уж больно щедро её снабжали американцы ,а хохлам чё не продать и не важно кому ,главное за сколько....