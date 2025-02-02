Страна и люди
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Страна и люди

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"Воюем 12 лет каждые 36". Математик Кваша рассказал, когда все закончится

"Воюем 12 лет каждые 36". Математик Кваша рассказал, когда все закончится

Российский учёный Григорий Кваша с помощью своего математического метода предсказал конфликты в Восточной Европе, победу Бориса Ельцина на выборах, приход к власти Владимира Путина, кризис в США в 2001 году, а теперь - окончание СВО в 2025 году.

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