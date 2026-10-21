Соединенные Штаты Америки: три человека погибли и двое получили ранения в результате пожара в доме на Каунти-роуд 4127 и Каунти-роуд 4128 в округе Ван Зандт, штат Техас, в ночь с 20 на 21 октября.
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