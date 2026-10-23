Новый раунд трёхсторонних переговоров по Украине пройдёт в Абу-Даби в первой половине ноября. Как сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, на встрече речь пойдёт о вопросах безопасности для России и Украины, но не до, а уже после того, как будет достигнуто мирное урегулирование.