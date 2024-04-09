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Шумков: вода в Звериноголовском поднялась на 157 см за сутки и 74 см за 2 часа

Шумков: вода в Звериноголовском поднялась на 157 см за сутки и 74 см за 2 часа

Уровень воды в реке Тобол на юге Курганской области начал стремительно подниматься. В Звериноголовском муниципальном округе за сутки зафиксировали подъем на полтора метра, за последние два часа — еще почти на метр, сообщил губернатор Вадим Шумков в своем Telegram-канале.

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