Шумков: вода в Звериноголовском поднялась на 157 см за сутки и 74 см за 2 часа

Уровень воды в реке Тобол на юге Курганской области начал стремительно подниматься. В Звериноголовском муниципальном округе за сутки зафиксировали подъем на полтора метра, за последние два часа — еще почти на метр, сообщил губернатор Вадим Шумков в своем Telegram-канале.