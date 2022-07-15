Глава Минфина США Йеллен: Россия отвественна за проблемы в мировой экономике

Министр финансов Соединенных Штатов Джанет Йеллен высказала мнение, что исключительно Россия из-за своего решения начать специальную операцию на Украине ответственна за текущие проблемы в мировой экономике, а также за рост цен на сырьевые товары.
Министр финансов Соединенных Штатов Джанет Йеллен высказала мнение, что исключительно Россия из-за своего решения начать специальную операцию на Украине ответственна за текущие проблемы в мировой экономике, а также за рост цен на сырьевые товары.
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