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ЕС может получить выгоду от создания газового хаба в Турции

ЕС может получить выгоду от создания газового хаба в Турции

pxhere.com Газовый хаб в Турции будет выгоден не только Москве и Анкаре, но и Брюсселю. Благодаря новому проекту Россия сможет продавать газ, Турция — хранить его на своей территории, а страны Евросоюза — покупать топливо вместо дорогого СПГ из США.

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