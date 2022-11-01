ЕС может получить выгоду от создания газового хаба в Турции

pxhere.com Газовый хаб в Турции будет выгоден не только Москве и Анкаре, но и Брюсселю. Благодаря новому проекту Россия сможет продавать газ, Турция — хранить его на своей территории, а страны Евросоюза — покупать топливо вместо дорогого СПГ из США.