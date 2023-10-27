Пашиняну на пальцах объяснили, что случится в случае вывода 102-й русской базы. Хорошего мало

Александр Михайлов назвал Никола Пашиняна некомпетентным после его слов о русской военной базеРуководство Армении всё чаще стало намекать, что не заинтересовано в дальнейшем нахождении 102-й русской базы на территории Гюмри.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии