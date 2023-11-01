Соловьев все же разругался с Кедми из-за Израиля. Вдрызг. Молодец Соловьев

Никаких предисловий. Только прямая речь. Жесточайший спор ведущего Владимира Соловьева (по национальности еврея, что важно для данного контекста) и его друга, израильского эксперта, в прошлом работника израильских спецслужб Якова Кедми.
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