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Менеджер "Газпрома" пожаловался, что жители Алтая не спешат подключаться к газу

Менеджер "Газпрома" пожаловался, что жители Алтая не спешат подключаться к газу

При этом компания вкладывает огромные деньги на строительство инфраструктуры, а люди топят дровами и углем Генеральный директор "Газпром газораспределение Барнаул" Евгений Григоренко заявил, что жители новых коттеджных поселков и других населенных пунктов неактивно подключаются к газовым сетям, хотя у них есть такая возможность.

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