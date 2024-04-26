Менеджер "Газпрома" пожаловался, что жители Алтая не спешат подключаться к газу

При этом компания вкладывает огромные деньги на строительство инфраструктуры, а люди топят дровами и углем Генеральный директор "Газпром газораспределение Барнаул" Евгений Григоренко заявил, что жители новых коттеджных поселков и других населенных пунктов неактивно подключаются к газовым сетям, хотя у них есть такая возможность.