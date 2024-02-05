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Тур Кристины Орбакайте по России отменили

Тур Кристины Орбакайте по России отменили

В Красноярске и Иркутске были отменены запланированные на март концерты Кристины Орбакайте. В Иркутске Орбакайте должна была выступить 12 марта во Дворце спорта «Труд», в Красноярске – 7 марта в концертном зале «Гранд Холл Сибирь».

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Комментарии
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НМ
Наталия Москаленко
Дед Байден ждет к себе на концерт великую артистку!
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9 час.
holms sherlok
Может быть теперь америку всю накормит 😀😀😀 кормилица.....
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8 час.
ИП
Игорь Петров
Забудьте про это
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5 час.

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