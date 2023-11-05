Встреча поколений прошла в Торопце

В читальном зале Торопецкой центральной библиотеки состоялась встреча поколений «Пример молодым». Она была посвящена знаменательной дате в истории страны – 105-летию со дня образования Всероссийского Ленинского Коммунистического Союза Молодежи.
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