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Царьград

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МИД РФ обсудил участие Конго в саммите Россия-Африка в Москве

МИД РФ обсудил участие Конго в саммите Россия-Африка в Москве

Замглавы МИД РФ Георгий Борисенко и Ги Нестор Итуа обсудили подготовку конголезской делегации к саммиту Россия-Африка, который пройдет в Москве 28-29 октября.

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