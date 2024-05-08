В Сербии почтили память жертв авианалета США на колонну Красной Армии в 1944 г

В городе Ниш на юге Сербии почтили память солдат и офицеров Красной Армии, которые погибли при авианалете США в 1944 году, сообщило представительство Россотрудничества в стране – Российский центр науки и культуры (РЦНК) "Русский дом".
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