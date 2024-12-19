Тотальному распространению экстремизма в мире очень помогла пресловутая толеран...

Тотальному распространению экстремизма в мире очень помогла пресловутая толерантность. Хочу напомнить слова епископа Иринарха: «Последние годы всё активнее навязывается нам некая толерантность как тип поведения современного человека, который способствует становлению и развитию гражданского общества в России и профилактике экстремизма.
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